Assembramenti a Napoli? Una pesante denuncia quella che arriva dai social di Francesco Emilio Borrelli, consigliere comunale della città di Napoli, nello schieramento dei verdi: si segnalano, infatti, troppe persone in strada in questi giorni. Nei video inviati dai cittadini a Borrelli si notano assembramenti vari. Il post su Facebook è polemico:

ASSEMBRAMENTI A NAPOLI, LA DENUNCIA

Dall’avvio della fase due dell’emergenza sanitaria le strade si sono ripopolate. Non solo lavoratori, o cittadini che hanno validi motivi per uscire, ma anche e soprattutto perditempo e ragazzini a tutte le ore. Purtroppo, per molti, l’alleggerimento minimo delle restrizioni previsto dal Dpcm entrato in vigore il 4 maggio ha significato ‘liberi tutti’.

LEGGI ANCHE L’ULTIMA ORDINANZA DI DE LUCA

E per questo c’è grandissima preoccupazione. Ci arrivano ogni giorno decine di segnalazioni di assembramenti pericolosi. A pochi passi da Piazza Garibaldi, gruppi di ragazzini si riuniscono fino a tarda notte, a Secondigliano, all’esterno della clinica Santa Chiara, ci dicono di file senza alcun distanziamento.

POSILLIPO E LUNGOMARE

Alle Case Nuove, a Salvator Rosa, al Centro direzionale e anche in provincia, a Melito, gruppi numerosi di adolescenti scendo in strada come se nulla fosse. Il Lungomare è un delirio, con centinaia di persone continuamente in strada. In tanti senza mascherine e senza mantenere le distanze di sicurezza. Gli scogli da Giuseppone a Mare a Posillipo, sono pieni di gente e la strada risulta bloccata dalle auto e scooter in sosta selvaggia nonostante tutti i locali siano chiusi impedendo ai residenti di poter uscire o entrare a casa.

E anche la spiaggia libera di Lago Patria è ‘affollata’. Sembra ormai diffusa l’idea che il virus sia stato sconfitto, e questo può creare danni irreparabili alla nostra comunità. L’incoscienza può farci molto male e, di questo passo, rischiamo una seconda ondata che potrebbe avere conseguenze disastrose. Occorrono assolutamente controlli più rigidi, o fra pochi giorni saremo ricostretti a chiuderci nuovamente in casa”.

Video Un cittadino, nei pressi di Giuseppone a mare, ci dice di essere rimasto bloccato in auto a causa della folla presente e delle tantissime auto parcheggiate.(video inviato da un cittadino) Gepostet von Francesco Emilio Borrelli am Samstag, 9. Mai 2020