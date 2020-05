Liga, l’allenatore del Leganes annuncia la data per la ripartenza

In seguito alla notizia che la Germania ripartirà il prossimo 16 maggio con le gare della 26ª giornata, e con la Francia che ha dichiarato finita la stagione, assegnando il titolo, si aspettano novità per la ripresa degli altri campionati.

Anche la Spagna sembra aver dato il via libera definitivo al ritorno in campo. Ad annunciarlo, in attesa dell’ufficialità, è stato il tecnico del Leganés, Javier Aguirre, che sottolinea come i club siano stati avvertiti riguardo le date della ripresa. In Spagna sembra che si riprenderà il 20 giugno e si finirà il 26 luglio. Ecco le parole di Aguirre.

“Ho una notizia dell’ultima ora: abbiamo già una data d’inizio della Liga. Il 20 giugno ripartirà il campionato e tra cinque settimane lo finiremo, ufficialmente il 26 luglio. Si giocherà sabato, domenica e mercoledì, giovedì. Undici giorni dal 20 giugno al 26 luglio. Sono già stato ufficialmente informato dalla Liga. Sono contento perché ora possiamo programmare le sessioni di allenamento. Domani pomeriggio inizieremo con gli allenamenti”.