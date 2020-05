Pavoletti ricorda: “A Napoli non è andata bene, non è colpa di nessuno. Era la mia occasione di giocare la Champions”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX. “Pavoloso“, così come è soprannominato, ha toccato vari argomenti nella lunga intervista, parlando anche delle sue ex squadra, tra cui il Napoli, spiegando anche i motivi dell’addio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Di recente ho speso belle parole per il Genoa, ma voglio chiarire. Mi è stato chiesto in quale club tornerei, se dovessi essere di fronte ad una scelta. Ho detto Genoa perché ci sono stato due anni e ho legato molto con tutti. La mia risposta è la dimostrazione dell’affetto che provo, in risposta ad una domanda ipotetica. Ad oggi penso solo a tornare presto a segnare per il Cagliari, dove sto benissimo. Semplicemente il Genoa ha sempre un posto nel mio cuore”.

“Napoli? A livello umano mi ha dato molto, in campo il matrimonio non è andato a buon fine, ma non è colpa di nessuno. A posteriori potrei dire che ho sbagliato. Ora è facile parlare, a quell’età, dopo che sei arrivato tardi in A e con l’occasione di giocare in Champions League contro squadre come il Real Madrid, era il momento di provarci“.