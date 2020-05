Napoli, piano B: se la Serie A non riparte si va in ritiro a Dimaro

NAPOLI DIMARO – Se non ci saranno colpi di scena in casa azzurra con l’esito del secondo ciclo di tamponi eseguito ieri, il Napoli domani potrà tornare a Castel Volturno. Saranno sedute di allenamento particolari, ma finalmente sembra esser tutto pronto. I giocatori dovranno arrivare al Centro Tecnico già in tuta e scarpini ed accederanno direttamente dal parcheggio ai tre campi da gioco, senza passare dagli spogliatoi. Tutti saranno sottoposti ai termoscanner per misurare la temperatura.

NAPOLI, IN CASO DI STOP SERIE A SI PARTE PER DIMARO

L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che oltre al piano per la ripartenza degli allenamenti, c’è anche quello in assenza di ripresa del campionato. “Se salta il campionato, si andrà a Dimaro a luglio, prima della ripresa della Champions, prevista tra il 7 e il 9 agosto” sono le parole del quotidiano.