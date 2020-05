CORONAVIRUS SERIE A- La Sampdoria deve fare i conti con quattro giocatori positivi al Coronavirus, insieme ad i sei annunciati dalla Fiorentina. Il virus non abbandona il mondo del calcio e così l’ipotesi di una ripresa potrebbe allontanarsi sempre di più. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica e svela che ci sono rumors di contagiati anche in altri due club di Serie A.

“La Sampdoria ora deve fare i conti con altri quattro giocatori positivi, assieme ai sei (tre sono i giocatori) annunciati dalla Fiorentina, quello coperto da segreto del Torino ( pare Millico),voci che parlano di positivi anche nel Milan ( 2) e nell’ Inter (3), anche se i due club per ora non confermano. Il timido approccio è servito solo a controllare in maniera approfondita lo stato di salute. E il laboratorio privato purtroppo ha fatto emergere nuove positività” sono le parole del quotidiano. Si resta in attesa di aggiornamenti e conferme.