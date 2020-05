Il periodo no per Luka Jovic non sembra terminare. Prima, la denuncia per aver violato la quarantena. Oggi, un brutto infortunio. Tra i peggiori, per i calciatori.

L’attaccante del Real Madrid, infatti – come riporta Sky Sport -, si è sottoposto a degli esami per un problema al piede, che hanno evidenziato una frattura al calcagno del piede destro. Ancora incerti i tempi di recupero, che non saranno però brevi.