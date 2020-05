Cucurella, arriva la smentita dalla SSC Napoli: “Nessun contatto tra Torres e De Laurentiis”

AGGIORNAMENTO ORE 22:18– In seguito a quanto affermato, è arrivata immediatamente la smentita della società SSC Napoli sugli ipotetici contatti tra Torres e De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato sul profilo Twitter della società:

“È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella. #ForzaNapoliSempre“

Già da tempo, il Napoli ha mostrato interesse per Marc Cucurella, difensore del Getafe ma in prestito dal Barcellona. A confermare ciò c’è anche il presidente del club di Madrid, Angel Torres che lo rivela in un’intervista a Marca. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni . Il nostro obiettivo ad oggi resta però quello di non vendere nessuno. E spero che in Spagna non venga consentito a chi ha fatto ricorso all’Erte (l’equivalente della nostra cassa integrazione, ndr) di ingaggiare calciatori: ci manca solo che chi ha usato l’Erte prenda un nostro giocatore a 20 milioni, non avrebbe senso”.

