Decreto Rilancio, ipotesi bonus di 1.220 e 500 euro per babysitter e vacanze

Il Governo è al lavoro per emanare un nuovo decreto per sostenere l’economia, da quella delle famiglie a quella delle impresa. Si chiamerà “dl Rilancio”. I diversi ministeri hanno inviato le proposte, contenuto in un documento di 770 pagine.

Come riportato dall’Ansa, che ha avuto accesso a questi documenti, molte proposte sono incomplete, altre non trovano il parere favorevole della ragioneria. Il documento contiene norme dal lavoro alla salute, dal lavoro allo sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Le ipotesi

Salirebbe da 600 a 1.200 euro il bonus per i babysitter, che si estenderebbe anche ai centri estivi, nelle diversi declinazioni che vanno dai servizi integrativi per l’infanzia ai servizio socio educativi territoriali. La misura prevede anche un incremento a 2mila euro per il bonus in favore del personale sanitario.

Ci sono altre ipotesi come un credito d’imposta a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35mila euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale delle imprese turistico ricettive ed utilizzabile dal 1 luglio al. 31 dicembre 2020, in favore di un solo componente per nucleo familiare con un limite massimo di 500 euro. La misura del credito sarebbe di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito sarebbe fruibile nella misura del 90% come sconto e del 10% come detrazione.