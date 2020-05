De Maggio esagera: “Con il Camp Nou vuoto, il Napoli è favorito sul Barcellona”

Nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, il collega Valter De Maggio, in collegamento telefonico con Francesco Modugno si è sbilanciato in merito alla favorita del ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Con il Camp Nou pieno è una cosa, ma il Napoli per me, a porte chiuse, è favorito ad eliminare il Barcellona. A porte chiuse è un altro sport! Chi è stato al Camp Nou pieno, con 100mila persone sa la difficoltà a giocare in quell’inferno”.

La ripresa della Champions League, con il ritorno degli ottavi ancora da giocare, sembrerebbe essere prevista per i primi giorni del mese di agosto. All’andata la partita finì in parità. Vedremo se, con lo stadio vuoto, dovuto alla situazione di emergenza Coronavirus, il Napoli riuscirà a centrale per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale della Champions League.