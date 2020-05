CORONAVIRUS CAMPANIA – La Campania a grandi falcate verso il contagio zero: ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. “L’indice di propagazione dell’ epidemia (R0) è intorno allo 0,4 laddove la media nazionale è attestata su 0,61” scrive il quotidiano. Il dato più confortante è l’abbassamento del numero dei nuovi contagi. Il minimo storico è stato raggiunto lo scorso 6 maggio (9 nuovi casi registrati) ma l’andamento in discesa è fortemente consolidato da almeno due settimane.

CORONAVIRUS CAMPANIA, CASO TAMPONI

Scoppia però il caso tamponi: “Qui la Campania fa un brusco passo indietro dal momento che il report della fondazione Gimbe, pubblicato ieri, pone la regione nell’ ultima fascia in Italia (la fascia 5) e in valore assoluto la Campania al terzultimo posto in Italia per incidenza del numero di tamponi diagnostici eseguiti ogni 100mila abitanti: 25,3 per cento con una media al giorno nel periodo compreso tra il 22 aprile e il 6 maggio, di 2723. Un po’ poco rispetto ai numeri di Veneto e Friuli” fa sapere Il Mattino.