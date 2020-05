TMW – Sospeso il campionato di Serie C: promosse Monza, Vicenza e Reggina! Carpi favorito come quarta

Arrivano le decisioni dall’assemblea di Serie C alle battute finali in questi istanti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, è stata definita la sospensione dei campionati, con la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, le prime tre dei gironi, il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D.

La quarta promossa dovrebbe essere il Carpi (in vantaggio sul Bari del presidente De Laurentiis), in base in base alla media ponderata che emerge dal rapporto gare giocate-punti. A questo punto l’ultima parola spetterà al Consiglio Federale che dovrà ratificare il tutto.