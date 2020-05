Napoli, rifiuta di indossare la mascherina e picchia due vigili

Nella giornata di oggi 7 maggio, come riportato dai colleghi de Il Mattino, durante i controlli, diventati ormai routine, un uomo senza mascherina è stato fermato dalla polizia municipale di Marano. L’individuo ha rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti. In seguito al rifiuto, è nata una colluttazione e alla fine i due vigili hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie.

Il fatto è accaduto in via Marano-Quarto, per entrambi gli agenti sette giorni di prognosi e controlli sanitari, quali test sierologici e tampone, legati al rischio epidemiologico. L’uomo è stato immediatamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mancato rispetto delle restrizioni imposte dal Governo e mancata declinazione delle generalità.

Nel corso dei controlli, eseguiti da due pattuglie della polizia locale, sono state sanzionate e denunciate altre tre persone.