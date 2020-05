IMMOBILE NAPOLI – Stando a quanto riporta quest’oggi sulle sue pagine il quotidiano Tuttosport, il Napoli – alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione – ha puntato seriamente Ciro Immobile, bomber alla Lazio, per sostituire i “quasi partenti” Arkadiusz Milik (che pare vicinissimo alla Juventus) e Dries Mertens. Di fede azzurra, Ciro è sempre stato un obiettivo azzurro: il club, però, non ha mai seriamente affondato il colpo. Ma ora per il bomber biancoceleste potrebbe essere davvero arrivato il momento di coronare un piccolo sogno, a 30 anni compiuti da pochi mesi. La testata ha rivelato, inoltre, come gli azzurri svolgeranno i loro allenamenti nel centro sportivo a partire dai prossimi giorni. Ecco quanto evidenziato:

COME SI ALLENERANNO GLI AZZURRI A CASTEL VOLTURNO?

“Stamattina la seconda sessione di tamponi e poi anche il Napoli potrà cominciare finalmente ad allenarsi, forse già sabato, a distanza di 67 giorni dalla volta in cui Gattuso annunciò il “rompete le righe” con l’ultima sessione prima del lockdown. Se anche il secondo tampone somministrato a tutto il gruppo risultasse negativo, allora il programma di lavoro studiato dal coach e dai suoi 8 collaboratori, potrà avere finalmente inizio e nel massimo della sicurezza richiesta da ogni protocollo“.

“Ci saranno tre turni di lavoro per ogni singolo giorno, a cominciare dai portieri che saranno curati in primis da Alessandro Nista, poi a seguire altri due turni da 12 calciatori alla volta, suddivisi sui tre campi di gioco di Castel Volturno: quattro atleti per ogni campo, ognuno di loro lavorerà su di una porzione di circa 30 metri, così da non sfiorarsi nemmeno. Al termine di ogni seduta di lavoro ci sarà un cuscinetto orario di circa mezzora, così da permettere al secondo gruppo di arrivare nel centro tecnico, senza mai incrociarsi con il turno precedente“.

“Da sabato 9 maggio (o quando sarà) la squadra si allenerà in questo modo per circa una settimana e, aspetto particolare, lo farà in forma quasi spontanea: questa fase di allenamento individuale non è considerata dal club “attività obbligatoria” bensì solo “facoltativa”. Ed i calciatori ovviamente la eseguiranno, perché sarà loro interesse, in primis, sentirsi nuovamente atleti professionisti“.

IMMOBILE NAPOLI, GATTUSO VUOLE IL BOMBER DI TORRE ANNUNZIATA

Ciro Immobile (30), goleador della Lazio

“Nel frattempo la squadra mercato del club continua a ragionare sul da farsi, relativamente alla stagione 2020-21. C’è da sostituire i quasi partenti Milik e Mertens e bisogna farlo prendendo un profilo che faccia la differenza in zona gol: l’idea Immobile è quella che stuzzica di più il coach Gattuso“.

“Poi, va risolto il rebus portiere. Uno tra Meret (non sente la considerazione di Gattuso) e Ospina (avrebbe espresso il desiderio di tornare in Sudamerica) andrà sostituito ed il profilo più gettonato continua ad essere quello di Gigi Sepe, molto apprezzato dal coach Gattuso. Per il portiere napoletano sarebbe un rientro dalla porta principale“.