Cura al plasma, prevista la sperimentazione al Cotugno

La cura al plasma per il Coronavirus ha suscitato numerosi interessamenti e polemiche tra i social. Cos’è? In cosa consiste la cura al plasma, che vantaggi ottiene e che rischi presenta? La prima risposta arriva dal Cotugno di Napoli, che avvierà prossimamente una sperimentazione sulla cura al plasma. La notizia arriva Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli (ospedali Monaldi, Cotugno e Cto).

CURA AL PLASMA CORONAVIRUS COS’È

“A seguito della riunione del Comitato etico dell’Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli e dell’Azienda ospedaliera dei Colli, presieduto dal professore Liberato Berrino, è stato dato il via libera alla sperimentazione, presso l’Ospedale Cotugno, per il trattamento delle polmoniti da Covid 19 con il plasma iperimmune. Grazie a questo importante atto approvato oggi dal Comitato etico, che ringrazio per la solerzia e la celerità con la quale ha operato siamo pronti a partire anche noi con questo nuovo trattamento sperimentale”.

La sperimentazione sarà diretta dal direttore dell’Unità di Malattie Infettive del Cotugno, Roberto Parrella, e dal centro trasfusionale dall’Ospedale Monaldi: “Era per noi estremamente importante intraprendere anche questa strada per offrire agli ammalati colpiti da questo virus tutti i piani terapeutici possibili e per avere un’altra arma importante, che già altrove sembra dare risultati molto confortanti, in questa battaglia che stiamo combattendo quotidianamente ormai da diversi mesi”, aggiunge di Mauro.

PLASMA QUANTO COSTA E RISCHI

La cura al Cotugno sarà sperimentata attraverso dirette fasi: la prima, la più delicata, sarà individuare i donatori, guariti totalmente con una carica antivirale al Corona, che possa permettergli di donare. Il plasma sarà poi utilizzato per il trattamento dei pazienti.

Ma che cos’è la cura al Plasma? Si tratta di applicare il plasma presente nell’organismo del soggetto guarito al paziente sottoposto. Una terapia che ha avuto già buoni riscontri in Cina e che ora è stata importata in Italia. Con le cautele del caso: se il prezzo non è poi così altissimo (ogni cura dovrebbe costare 86 euro), il problema è proprio la carenza di donatori. Bisognerebbe infatti trovare soggetti totalmente guariti dal Covid-19, con un’alta carica antivirale e senza patologie pregresse.

Per sapere invece cos’è il plasma sanguigno, è una componente del sangue che contiene proteine, nutrienti, prodott. del metabolismo, ormoni e elettroliti inorganici, ma è privo di cellule.

Il plasma ha un colore giallo paglierino; È composto principalmente da acqua (92%), proteine (8%) e sali minerali. Serve come mezzo di trasporto per il glucosio, i lipidi, ormoni, i prodotti del metabolismo, anidride carbonica ed ossigeno