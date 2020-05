DE LUCA RIUNIONE – Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, continua ad aggiornare la popolazione tramite comunicati e dichiarazioni. Da poco ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua pagina Facebook in cui ha comunicato le ultime notizie in merito all’emergenza Coronavirs. Nulla di preoccupante, De Luca infatti ha rammentato dell’incontro odierno tenutosi tra le aziende ospedaliere e l’ASL, in merito alle ulteriori sicurezze per cui si sta lavorando a causa dell’epidemia che da qualche mese ha colpito l’intera Nazione.

DE LUCA RIUNIONE ASL

Vincenzo De Luca tramite il suo profilo Facebook

“Ho tenuto quest’oggi una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania, e con la Task force regionale, per fare il punto sull’organizzazione della sanità.

In particolare, sono state affrontate le tematiche legate alla Fase 2 e alla definizione quindi di un Piano regionale che sia efficace e adeguato nella prospettiva delle attuali e prossime aperture.

Si è discusso innanzitutto di medicina territoriale, di organizzazione strutturale (presìdi Covid e nuovi posti letto terapia intensiva), potenziamento del personale, ulteriore aumento degli screening (tamponi e test sierologici). Entro una settimana il piano sarà definito e applicato anche alla luce del costante monitoraggio sanitario in corso, con azioni e interventi che andranno anche oltre i prossimi mesi come programmazione generale”.

Dopo le parole di Conte di questa mattina, Vincenzo De Luca ha riportato queste dichiarazioni. Da due giorni ormai è in vigore la Fase 2, quello che conta più di tutto il resto è provare a mantenere basso il grado di rischio. De Luca ha rassicurato la popolazione campana per quanto riguarda le sicurezze ospedaliere e l’ASL. Nei prossimi giorni seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti che chiariranno un ulteriore punto riguardante l’emergenza Coronavirus che in maniera graduale dovrà scomparire dalla vita quotidiana, o almeno è questo che ci si augura.