Coronavirus, Trump insiste: “Dobbiamo riaprire anche se ci saranno più morti”

I dati del Coronavirus sono davvero tristi. Questo virus ha bloccato il Mondo e purtroppo, ha fatto perdere tante vite.

Secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University sono oltre 257 mila i morti nel mondo a causa della pandemia. Si parla di 257.277 decessi, mentre i casi totali sono 3.663.824. I più colpiti restano gli Stati Uniti con 71.070 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Donald Trump però, non si smentisce. Il presidente degli Stati Uniti d’America ribadisce la sua volontà, ovvero quella di riaprire tutto, anche a costo di più morti.

Ecco le sue dichiarazioni durante una visita a una fabbrica che produce mascherine in Arizona:

“Non possiamo mantenere il nostro Paese chiuso per i prossimi cinque anni. Alcune persone saranno colpite? Sì. Saranno colpite duramente? Sì. Ma dobbiamo riaprire”.

Affermazione uguale a quella di Boris Johnson, Primo ministro del Regno Unito, prima di essere colpito dal virus. Intanto, Trump fa pressing sull’Unione Europea per aprire un’inchiesta internazionale sulla gestione da parte della Cina del virus, per chiarire da dove proviene.

La Cina però, non ci sta e ha rifiutato. Non darà l’ok fin quando la pandemia non sarà sconfitta.