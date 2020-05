Barbieri aperti il 18 maggio? Sì, la conferma arriva dal Governo. L’allentarsi del contagio potrebbe portare a una riapertura anticipata per questo tipo di attività. Non solo i barbieri, ma anche parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti. Dove? Nelle zone, ovviamente, dove il contagio è stato contenuto al meglio. Al centro-Sud, ad esempio, specialmente tra Basilicata e Calabria. Ancora da capire se la Campania rientrerà in questa prima tornata. Di fatto, i parrucchieri di Napoli hanno messo in scena una protesta per far sentire la propria voce la scorsa settimana. Dal Governo, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia:

BARBIERI APERTI IL 18 MAGGIO

“Tra il 14 e il 15 maggio arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri e il 18 pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma dal 18 è probabile che alcuni esercizi possano riaprire”.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, la cui apertura era inizialmente prevista per il 1 giugno, Boccia sostiene: “Sono uno dei simboli di un certo modo di essere italiani: noi, come governo, ci siamo, stiamo lavorando per metterli in sicurezza e consentire loro di riaprire senza rischi. Le misure che abbiamo messo in campo negli ultimi 35-40 giorni sono un’assoluta novità per il nostro Paese.

RIAPERTURA BAR E RISTORANTI

Il Paese con tantissimi sacrifici sta cercando di superare una grave emergenza sanitaria e oggi i dati sono rincuoranti, per questo serve ancora tanto senso di responsabilità. Ora stiamo lavorando su bar, ristoranti e parrucchieri, ma bisogna aspettare le linee guida dell’Inali per consentire loro di operare in sicurezza, perché sono attività a rischio di contatto fisico'”.

Molto dipenderà dai primi risultati che, fino al 18 maggio, mostrerà la Fase 2. Qualche crepa si mostra nell’evitare assembramenti, soltanto i numeri di eventuali nuovi contagi potranno chiarire gli ultimi dubbi da qui al 18.