Commisso svela: “Chiesa? Se vorrà andare alla Juve, sarà accontentato”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana circa la situazione relativa al gioiellino della rosa, Federico Chiesa.

Queste sono state le sue parole: ”Con Federico abbiamo avuto un incontro prima di Natale. Se lui vuole andare, mi dispiacerebbe, ma lo accontenteremo, sempre che l’offerta sia giusta. Bisogna anche vedere quale sarà la sua nuova valutazione, è possibile che sia cambiata, visto quello che è successo. Dobbiamo guardare il bene di tutti. Ribadisco che c’è anche la possibilità che rimanga, ma non gli ho offerto un rinnovo. Rimarrà se vorrà rimanere. Col ragazzo ho un bellissimo rapporto e voglio mantenerlo. Ricordo, inoltre, che sul ragazzo non c’è solo la Juventus, ma anche altre squadre in Europa”.