Clamoroso La7: 60 test rapidi alla barriera di Napoli, 14 positivi!

È iniziata oggi la Fase 2 in tutta Italia ed è stato scongiurato, almeno in parte e almeno per ora, il pericolo esodo dal Nord. Nel frecciarossa che stamattina è arrivato a Napoli di Milano erano presenti 167 passeggeri. La notizia, però, è preoccupante ed arriva da La7.

Dopo aver consultato il medico dell’Asl di Caserta, è emerso che 14 persone su 60 controllate stamattina a Napoli Centrale sono risultate positive al test rapido. Si tratta del test il cui esito dice se si sono sviluppati anticorpi e dopo il quale va effettuato il tampone vero e proprio per capire se si ha il coronavirus.

Le persone rientrate dovranno osservare due settimane di rigoroso isolamento domiciliare prima di poter uscire liberamente: era uno dei paletti posti da De Luca per il rientro in Campania.