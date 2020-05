SINTOMI CORONAVIRUS – L’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” riporta alcune novità riguardo i sintomi del nuovo Coronavirus. Pare infatti che negli ultimi giorni siano stati registrati delle nuove sintomatologie. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il nuovo coronavirus, il Sars-CoV-2. è fra noi. lo sappiamo e ci dobbiamo convivere. Come possiamo capire se ci ha colpito? Quali sono i sintomi del contagio? Ci sono i tre classici sintomi di base:febbre, tosse secca e difficoltà di respiro. Che ci devono allarmare. Ma ce ne sono di altri come ci informano i Cdc di Atlanta… Sarebbero almeno sei i nuovi sintomi da prendere in considerazione”.

“Brividi, tremore persistente, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita di gusto ed olfatto. L’OMS però non è proprio in linea con queste regole e ribadisce il fatto che i sintomi principali sono febbre, tosse secca e mancanza di respiro”.

