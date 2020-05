Rientri in Campania, domani solo attese oltre 5000 persone dal Nord Italia!

CORONAVIRUS CAMPANIA – L’edizione odierna de “Il Mattino“, analizza gli effetti della fase 2 sulla Campania a causa dei rientri di tutti i cittadini bloccati in questi mesi nelle regioni del nord. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sulla carta l’esodo che scatterà domani dal Nord verso la Campania dovrebbe coinvolgere cinquemila persone. In realtà nessuno ha una valutazione puntuale perché è impossibile fare i conti con quel che sta per accadere; lontano da Napoli e dalla Campania in questi mesi sono rimasti bloccati in tanti, per scelta o per costrizione e tutti avrebbero voglia di tornare, però c’è una grande incognita all’orizzonte: quanti di quelli che vorrebbero tornare saranno costretti a rinviare perché riprenderanno le attività economiche e dovranno tornare a lavoro?”.

“Attualmente le previsioni vengono fatte sulla scorta dell’unica esperienza precedente, quella della notte fra l’8 e il 9 marzo, alla vigilia della chiusura totale:in quei giorni dal nord arrivarono ufficialmente in 2.500 ma il realtà il numero fu doppio“.