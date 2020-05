Serie A, si riparte? La Juventus richiama i calciatori dall’estero

Si riparte con gli allenamenti individuali? Pare dì sì. Intanto, la Juventus – leader del partito dei presidenti che vogliono ripartire – si prepara. I bianconeri hanno deciso di convocare i 9 giocatori che sono all’estero.

Quindi, secondo quanto riportato da Romeo Agresti, Cristiano Ronaldo, Khedira, Higuain, Douglas Costa, Alex Sandro, Rabiot, De Ligt, Szczesny e Danilo sono attesi a Torino per svolgere i 14 giorni di isolamento.

Chi è in Italia potrà svolgere l’allenamento individuale alla Continassa tra martedì e mercoledì. Da discutere ancora il caso Higuain, intenzionato a non rinnovare e probabilmente a restare in Argentina. Il Napoli, invece, non ha avuto bisogno di richiamare nessuno: gli azzurri sono rimasti tutti a Napoli.