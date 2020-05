Scandalo Inter-Juve del 2018, Alvino tuona: “Che vergogna! Solo per almanacco e disonesti il Napoli 2017/18 non è campione d’Italia”

Nell’edizione odierna de Il Mattino, l’ex capo della procura della FIGC Giuseppe Pecoraro ha rivelato cosa successe in occasione del famoso episodio della mancata espulsione di Miralem Pjanic in Inter-Juve del 2018. La partita finì al centro di numerose polemiche, passati due anni dall’episodio però l’intervista dell’ex capo della procura della FIGC ha riaperto le polemiche. La risposta del noto giornalista Carlo Alvino non si è fatta attendere:

“Che vergogna! Solo per almanacco e disonesti il Napoli 2017/18 non è campione d’Italia”. si legge sul profilo Twitter ufficiale del giornalista.

