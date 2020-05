De Luca Fratacchione – Durante la trasmissione della domenica sera “Che tempo che fa” in onda su Rai 2, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si rende protagonista di uno show. Nel rivolgersi al conduttore Fabio Fazio utilizza la parola “fratacchione”

Fazio, De Luca e Santelli

La questione degli affetti stabili

Con il nuovo DPCM, dal 4 maggio è possibile fare visite ai congiunti e agli affetti stabili. Su Internet è partita immediatamente la ricerca su cosa significasse ma sopratutto a chi ci si rivolgesse con questi due termini. Si è arrivato alla conclusione che tra gli affetti stabili sono presenti i conviventi, i partner ma non gli amici. Infatti non è possibile far visita ai propri amici perché non coinvolti nel nuovo decreto.

De Luca a Fazio: “Fratacchione”

Vincenzo De Luca era ospite alla trasmissione insieme a Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. La Calabria, infatti, è stata una delle prime regioni a consentire l’apertura di negozi e bar sollevando un polverone mediatico. Durante uno scambio di battute sull’attuale situazione il presidente della Campania si è lasciato andare scherzando con il conduttore genovese. Ecco le sue parole



“Io sono favorevole a qualunque tipo di affetto, sono convinto che anche lei, nonostante la sua faccia da fratacchione, abbia molti affetti in giro per l’Italia“