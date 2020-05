SportMediaset – Pronti 35 milioni per Jovic, il serbo vuole il Milan

Secondo quanto riferito da SportMediaset, la pista che porterebbe l’attaccante madrileno Luka Jovic a vestire la maglia rossonera sembra farsi meno tortuosa. Infatti l’attaccante serbo vuole fortemente il Milan.

In questi giorni il Napoli aveva provato a giocare d’anticipo, ma sembra aver preso atto della volontà del giocatore. Il serbo in questa stagione non ha trovato spazio nel Real, nonostante i 60 milioni sborsati dal club spagnolo, ed ora Florentino Perez sembra essere determinato a fare cassa, in vista di un possibile assalto ad Haaland.

Il Milan è pronto a presentare un’offerta di 35 milioni più bonus, forte della volontà del giocatore.