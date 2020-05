Tre persone denunciate per revenge porn: diffondevano foto hot di Diletta Leotta e Wanda Nara

Si torna a parlare, ancora una volta, di Wanda Nara e Diletta Leotta. Questa volta però lo si fa trattando un tema alquanto particolare e delicato. Diletta, volto di Dazn per la Serie A, e Wanda, moglie e agente di Mauro Icardi, venivano diffamate su dei gruppi Telegram. Loro immagini hot venivano postate su diversi gruppi, ora quelli che le hanno postate rischiano da uno a sei anni di reclusione.

Tre persone denunciate di revenge porn

“La Bibbia 5.0”, “Il vangelo del pelo” e “Stupro tua sorella 2.0”. Questi i nomi dei tre gruppi Telegram incriminati e finiti nel mirino della Polizia Postale. La Polizia è riuscita a risalire ai tre responsabili. Si tratta di un 29enne di Bergamo, un 35enne di Nuoro e, addirittura un ragazzo minorenne, di 17 anni. I tre ora sono accusati di “revenge porn”. Sui loro gruppi postavano, quasi h24, immagini a sfondo sessuale di personaggi famosi e non, tra loro anche Wanda Nara e Diletta Leotta. Come riportato da parecchi quotidiani, pare che i tre siano anche a riusciti a guadagnare molto grazia a tutto ciò. Per il 17enne si parla di circa 5mila euro tramite il suo canale, nel quale ha postato anche materiale pedo-pornografico. Erano 45mila iscritti al canale con circa 30mila messaggi al giorno. I tre responsabili ora sono sotto accusa e rischiano da uno a sei anni di carcere.