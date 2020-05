Spadafora annuncia: “Lavoratori dello Sport poco tutelati. Al termine dell’emergenza riformerò tutto il settore”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha pubblicato un messaggio su Facebook riguardante la ripresa delle attività sportive in Italia. Ecco quanto evidenziato:

“È superfluo sottolineare quanto quello che stiamo vivendo sia un primo maggio diverso, anomalo. Questo virus impedisce a molti di lavorare, mentre altri non si sono mai potuti fermare”.

Poi continua: “Rivolgo un pensiero particolare ai tanti lavoratori dello Sport, coloro che, spesso senza le dovute garanzie, lontano dai riflettori, svolgono un’azione fondamentale. Molti di loro hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: per questo – quando questa emergenza sanitaria sarà terminata – mi sono impegnato a riformare l’intero settore.

E in questa giornata in cui, per chi come me ricopre un ruolo di Governo, è doveroso essere a lavoro, ringrazio tutto il mio staff che mi sta supportando in modo eccellente mettendo al primo posto l’interesse del Paese“.