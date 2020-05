Lo studio negli USA è drammatico: “La diffusione del Coronavirus non cesserà prima di 18-24 mesi”

Durerà quasi due anni, la pandemia da Covid-19. È quanto afferma una ricerca condotta negli USA, precisamente dal Center for Infectious Disease Research and Policy dell’Università del Minnesota.

A riferirlo è la CNN, che svela come – secondo lo studio – un vaccino non sarebbe efficace in tempi brevi. D’altronde, il vaccino per il Coronavirus non sarà disponibile prima del 2021, secondo quanto affermano i più importanti studi e virologi. La diffusione del contagio potrebbe dunque durare un lasso di tempo tra i 18 e i 24 mesi.

“Questa cosa non si fermerà finché non infetta il 60-70% della popolazione“, afferma lo studio. Tuttavia, in considerazione è stata presa la sola popolazione americana. In Italia, infatti, i virologi si dichiarano più ottimisti per la risoluzione della crisi.