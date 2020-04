TMW – Koulibaly nel mirino del Liverpool

Il Liverpool avrebbe messo Kalidou Koulibaly nel mirino. A riportarlo sono i colleghi di Tuttomercatoweb, che sottolineano quanto un’eventuale cessione di Joel Matip potrebbe aprire le porte, per i Reds, all’acquisto del gigante senegalese.

Perché cedere Koulibaly?

Il difensore del Napoli è il gioiello azzurro che il presidente De Laurentiis ha deciso di cedere nella prossima sessione di mercato, anche per via delle ottime risposte di affidabilità di Manolas e Maksimovic. Tra l’altro sarà difficile vedere gli azzurri nuovamente in Champions League la prossima stagione, con una conseguente perdita di introiti, a meno di una vittoria del torneo. Pertanto, un giocatore valutato molto e richiesto a livello europeo è l’ideale per permettere alla società partenopea di fare cassa.

La valutazione

Il Liverpool vorrebbe affiancare Koulibaly a van Dijk, andando formare una coppia clamorosa e difficile da superare. Per arrivare al difensore del Napoli, Jürgen Klopp può cedere Joel Matip, difensore camerunese che fa attualmente coppia con il capitano della nazionale olandese. Bisognerà però trovare la quadre per la valutazione di Koulibaly, prima del Coronavirus, era di oltre 100 milioni, ora è ovviamente inferiore. Le parti si sono date appuntamento nelle prossime settimane per riprendere la conversazione, ma l’idea c’è ed è forte.