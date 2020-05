De Luca sui rientri in Campania: “Controlli alla partenza e isolamento, dobbiamo tutelarci”

Nel corso della sua conferenza stampa odierna, Vincenzo De Luca ha parlato anche dei rientri al Sud previsti per il week-end:

“Non c’entra il rapporto Nord-Sud. Stiamo ragionando su come evitare che chi arriva da altre regioni d’Italia possa aumentare il contagio. Noi non possiamo sbagliare. Finiamola con le stupidaggini con lo scontro Nord-Sud. Noi come Regione Campania ragioniamo in maniera laica.

C’è la necessità che ci siano dei controlli per chi parte da fuori dalla Campania. Manterremo le restrizioni, chi viene da fuori deve segnalare la propria presenza all’Asl e deve andare in auto isolamento. Faremo dei controlli preventivi perché dobbiamo tutelare la nostra salute. Ci auguriamo che il Governo e le forze dell’ordine ci diano una mano. È un momento decisivo per la Regione Campania”.