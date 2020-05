De Luca: “Allenamenti a gruppi, fasce orarie diverse e niente docce: il Napoli può tornare ad allenarsi!”

Nel corso della sua conferenza stampa odierna, Vincenzo De Luca ha parlato anche degli allenamenti del Napoli e del suo colloquio con Aurelio De Laurentiis:

“Ci è arrivata una richiesta dalla società della SSC Napoli. Il presidente De Laurentiis ha proposto un piano per gli allenamenti.

A Castel Volturno hanno tre campi di calcio e si possono fare gli allenamenti per fasce orario e senza l’uso delle docce. Ci sono tutti i presupposti per far riprendere gli allenamenti del Napoli. Ora studieremo questo piano ma penso che, con queste garanzie, come anche il tampone per giocatori e addetti ai lavori c’è questa possibilità”