Chiariello difende: “De Laurentiis non sta strepitando mettendosi contro qualcuno, sta operando per salvare il sistema calcio”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Le parole di Gravina hanno messo a segno due punti a favore del Napoli, è stato chiarissimo. Il lavoro di tessitura con De Luca potrebbe portare all’allenamento a Castel Volturno, individuale, così come in Emilia Romagna. De Laurentiis non sta strepitando mettendosi contro qualcuno, sta operando per salvare il sistema calcio“.