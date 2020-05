Assemblea di Lega, Agnelli chiaro: “La Juventus vuole portare a termine la stagione”

Quest’oggi ha avuto luogo un’assemblea di Lega, avente come protagonisti i presidenti delle venti società del massimo campionato italiano. Il patron bianconero, Andrea Agnelli, è stato l’ultimo a dire la propria in merito ad una possibile ripresa.

Queste le parole del numero uno bianconero, estratte da Tuttosport:

“Ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni. Il tutto sempre nel massimo rispetto delle indicazioni Uefa ed Eca.

Mi associo ai complimenti ed ai consensi unanimi per il lavoro del presidente Dal Pino e ne approfitto per ribadire la posizione della Juventus. Io non sono molto mediatico, preferisco il silenzio, ma questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla mia volontà in merito