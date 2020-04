Wendel Napoli – Il mercato non muore mai. Non muore quando è aperto, quando è chiuso e neanche quando c’è una pandemia Mondiale. Con il calcio giocato fermo, i club si danno da fare per conoscere più giocatori e cercare l’affare giusto per rinforzare la rosa.

Il Napoli è molto attivo. Numerosi sono i nomi accostati al club partenopeo in queste settimane, oltre a Gabriel del Lille dunque si aggiunge anche quello di Wendell dello Sporting Lisbona.

Wendel Napoli, chi è il centrocampista che piace agli azzurri

Marcus Wendel Valle da Silva è nato Duque de Caxias il 28 agosto 1997. Il brasiliano è un centrocampista dotato di buona struttura fisica, con una notevole corsa e resistenza atletica.

Cresciuto nelle giovanili del Tigres do Brazil, ha esordito nella serie A brasiliana nel 2017, con il Fluminense. Lo Sporting Lisbona ha messo gli occhi su di lui e il nel gennaio 2018 lo ha acquistato con un contratto fino al 2023.

Il sostituto di Allan

Se Allan dovesse partire, il Napoli ha trovato il suo sostituto. Infatti, secondo Cronache di Napoli, Wendel ha delle caratteristiche uguali al connazionale e sarebbe l’uomo giusto per giocare al posto dell’ex Udinese.

Il 22 enne è un profilo che piace anche al tecnico Gattuso: ottimo senso della posizione e un ottimo recupera palloni.

Wendel quando giocava nel Fluminense

Wendel Napoli, il prezzo

La sua valutazione si aggira intorno ai 7-10 milioni di euro, ma per prenderlo, il Napoli dovrà seguire la richiesta del club portoghese che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Se Allan dovesse essere ceduto per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, la società campana non avrà problemi ad acquistare il giovane. Ci sono anche delle alternative: Castrovilli della Fiorentina e Veretout della Roma.

Il brasiliano molto seguito su Instagram

Wendel, con soli 22 post all’attivo, è molto seguito su Instagram. Infatti, i follower, ammontano a 126 mila.