Gabriel Napoli – Uno dei difensori più cercati in Europa, dai top club, è Gabriel Magalhaes. Il centrale del Lille è ambito da tanti club e anche dal Napoli, il quale, ha messo gli occhi su di lui da diverso tempo.

Il classe 1997 può essere il rinforzo giusto per Gennaro Gattuso e dare ulteriore qualità alla rosa azzurra. Non per questo, le parti sembrano aver trovato un accordo, ma bisogna convincere i francesi.

Gabriel Napoli, chi è il 22 enne che piace agli azzurri

Nato a San Paolo il 19 dicembre 1997, Gabriel dos Santos Magalhaes è brasiliano ed è cresciuto nell’Avaì facendo l’esordio nel campionato del suo paese nel 2016, a 19 anni. Il Lilla lo ha prelevato nel 2017 e dopo averlo girato in prestito a Troyes e Dinamo Zagabria, ha puntato su di lui nella stagione 2018/2019, azzeccando la mossa.

Molto forte fisicamente, veloce, bravo nell’anticipo e nel colpo di testa, Gabriel è nel giro della nazionale giovanile, ma non ha mai esordito nella Seleçao dei grandi.

Gabriel Magalhaes

Gabriel è il sostituto di Koulibaly?

Aurelio De Laurentiis, ben conscio di poter perdere Kalidou Koulibaly nella prossima sessione di mercato, si è mosso insieme ai suoi dirigenti per prelevare il profilo perfetto e sostituire al meglio il senegalese.

Secondo Tmw, la dirigenza partenopea ha già trovato l’accordo con il calciatore, ma non con il Lille. Infatti, non c’è stata nessuna offerta finora, ma ben presto, il Napoli dovrà fare il primo passo.

La concorrenza di Carlo Ancelotti

C’è un retroscena su questo calciatore. Carlo Ancelotti, ex tecnico azzurro e attualmente sulla panchina dell’Everton, ha tentato di prendere il giovane giocatore prima dell’emergenza sanitaria che ha bloccato il Mondo.

Visite mediche fissate, primi test già svolti, ma non è stato depositato nulla e ora il Napoli vuole tentare il sorpasso. Bisogna accelerare i tempi per battere la concorrenza e l’inserimento di qualche altra società.

Gabriel Instagram

Gabriel è seguito anche sui social, particolar modo sul suo account Instagram. Il calciatore vanta ben 63 mila follower nonostante i soli 419 post all’attivo.