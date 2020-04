Napoli, barbieri in piazza per protestare: tagli di capelli davanti alla sede della camera di commercio

Barbieri in protesta. Il governo ha deciso che i locali di barbieri e parrucchieri, ma anche estetiste, devono stare ancora chiusi, almeno fino a fine mese.

Sono state molte le critiche e le polemiche, ma la protesta di stamattina è singolare. Infatti, come riporta Ansa, alcuni barbieri e parrucchieri sono scesi in piazza Bovio, davanti alla sede della camera di Commercio, per effettuare alcuni tagli di capelli e sollecitare l’apertura dei negozi.

Una piccola rappresentanza della categoria aderenti all’associazione “Hair Work team” e Tricostyle, ha esposto anche uno striscione: “Fiducia a chi taglia in sicurezza no a chi di nascosto e in fretta”. Riferimento ai lavoratori abusivi che in queste settimane ne hanno approfittato.