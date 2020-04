FOTO – La Vesuviana cambia in favore del Coronavirus: ecco come sarà

Anche i trasporti pubblici subiranno delle variazioni nella fase 2 del Coronavirus. Il governo sta studiando varie mosse per poter far trasportare le persone sui bus, nelle metro e nei treni in tutta sicurezza.

Molto probabilmente, sui treni, come nel caso della Vesuviana in Campania o anche le metro, ci si potrà sedere solamente su un sediolino, mentre, quello affianco, non sarà disponibile e sarà indicata con un segno sopra, una X a mostrare il divieto di sedersi, proprio come sta nella foto allegata a questo articolo.