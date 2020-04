Coronavirus, Ivan Rakitic senza paura: “Voglio tornare a giocare, voglio correre il rischio”

Ivan Rakitic vuole tornare a giocare. Il centrocampista del Barcellona, nonostante un’emergenza sanitaria che ha colpito il Mondo, non ha paura e parlando ai microfoni di Marca, cerca di persuadere il sistema calcio per tornare in campo.

Ecco le sue parole:

“Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare. Lo dico con la consapevolezza che il rischio sarà molto piccolo, ma anche per la solidarietà con coloro che hanno giocato per noi dal primo minuto e che continueranno così per molti giorni.

Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al cento per cento, per noi come per qualsiasi lavoratore. Bisogna essere più uniti che mai, insieme possiamo farcela”.