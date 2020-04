Coppa Italia: semifinali a giugno, finale a luglio?

Napoli-Inter, la semifinale di ritorno della Coppa Italia rinviata il 5 marzo per l’emergenza coronavirus, è ipotizzabile venga giocata a Giugno.

Allo studio tutte le possibili date per completare la competizione. Gli azzurri partono dallo 0-1 di San Siro e dunque “vedono” la finale, anche perché il ritorno si giocherà al San Paolo. A tal riguardo i vertici del nostro calcio stanno valutando i tempi per la ripresa della Coppa Nazionale e non soltanto quelli relativi alla Serie A.

Le decisioni ufficiali appaiono ancora lontane ma poiché mancano soltanto le semifinali di ritorno per completare il palinsesto, oltre alla finalissima di Roma, la conclusione del torneo non sembra essere messa in discussione.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’incontro tra Juventus e Milan, terminato 1 a 1 nel match di andata, dovrebbe essere recuperato il 10 giugno. L’altra semifinale, quella che a noi più interessa da vicino, Napoli-Inter, probabilmente il giorno seguente, l’11 giugno.

Diverse le ipotesi anche sulla data della finalissima. Secondo i soliti bene informati dovrebbe svolgersi sabato 18 luglio.

Un’alternativa sarebbe una final-four tra Juventus, Milan, Inter e Napoli da giocarsi nel corso della prossima estate, presumibilmente a luglio dopo la fine del campionato di Serie A. Alla luce delle ultime news, Dybala, dopo ben 39 giorni dal primo tampone, non risulta ancora guarito dal Covid19, pur risultando asintomatico. Questo potrebbe però spingere la lega calcio a porre la parola fine al campionato 2019-2020, quindi non è però da escludere un rinvio alla nuova stagione. Il Napoli d’altronde è spettatore interessato, in quanto la vincente della Coppa accede direttamente all’Europa League, oltre a conquistare un trofeo che potrebbe risollevare le sorti di una stagione partita molto male.

Purtroppo, non c’è ancora alcuna certezza sulle date e al vaglio della Lega si profila anche un’altra opzione, visto l’intasamento di appuntamenti che si prevedono tra maggio e giugno fra Serie A e Coppe europee ( qualora si giochino): giocare la Coppa Italia tra agosto e settembre. Anche il comparto delle scommesse rimane in attesa. Prima dello stop, la vittoria del Napoli nella semifinale di ritorno era quotata a 2.20 dai bookmakers di scommesse sul calcio, che lo davano anche per super favorito a contendersi la finale insieme alla Juventus, dopo i risultati positivi delle gare di andata per le rispettive compagini. Saranno loro a contendersi il trofeo? A tal riguardo ricordiamo con estremo piacere il precedente del 2012, con gli azzurri vincenti sui bianconeri per 2 a 0 all’Olimpico di Roma, con reti di Lavezzi ed Hamsik. Un successo che mancava da 22 anni, festeggiato da tutta la città.