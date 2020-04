Sileri, viceministro Salute: “Riprendere a giocare è ipotesi inverosimile”

Giocare o non giocare? Per molti è (anche) questo il dilemma. Mentre in Francia, Olanda, Belgio e Argentina hanno già deciso di non ripartire, in Italia è ancora tutto da decidere. Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute, ha parlato con ampio scetticismo di una possibile ripresa ai microfoni di Radio Rai.

Queste le sue parole:

“Riprendere a giocare in Italia? Ipotesi al momento inverosimile. Non si tratta di una partita di tennis o di una gara di Formula 1, il calcio è uno sport di contatto e potrebbe causare svariati contagi. Dobbiamo tutelare la salute degli atleti