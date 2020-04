Immobile si sfoga: “Assurdo, possiamo allenarci a Villa Borghese ma non a Formello? Discriminatorio”

Duro sfogo di Ciro Immobile sulla ripresa degli allenamenti. Il Governo italiano ha infatti dato il via libera per gli sport individuali il 4 maggio, mentre per gli allenamenti collettivi si dovrà aspettare fino al 18. Una situazione che ha portato vari club e calciatori all’esasperazione. Intanto, c’è ancora fin troppa incertezza sul destino del campionato.

In Belgio, Olanda e Francia è tutto rimandato a settembre, mentre in Germania c’è già un piano per ripartire. Diversamente in Italia. L’attaccante della Lazio si sfoga a Lazio Style Channel, accodandosi alle proteste di ieri di Lotito.

“Lotito ha detto bene, io e Dzeko possiamo andare a correre a Villa Borghese ma non a Formello dove ci sono 6 campi. Assurdo, nel centro sportivo potremmo allenarci da soli, ci sono tanti ingressi ed uscite. Questa situazione è discriminatoria. Molti compagni vivono da soli senza poter far rientrare le famiglie dall’estero. Aspettiamo notizie, noi vogliamo riprendere in sicurezza, la gente ha bisogno di tornare a vedere il calcio”.