De Nicola: “Il protocollo non garantisce sicurezza al 100%, solo il vaccino lo farà”

“Giocare a Settembre cambierebbe molto? Da un punto di vista medico, no. Quelle che cambieranno saranno le abitudini. Sul protocollo maniacale sono d’accordo, ma comunque non garantiscono sicurezza al 100% che si avrà solo con il vaccino.

Così come sono stati coinvolti i medici, bisognava unire la ricerca scientifica con la medicina pratica. La garanzia del rischio 0 non la può dare nessuno, in nessun settore. O ognuno si prende la responsabilità della propria salute o se vogliamo andare in mano a ricorsi, cause, legali, non andiamo a nessuna parte. Il calcio è calcio con il pubblico, non è che distruggiamo il settore a porte chiuse?”.