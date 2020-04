De Magistris attacca De Luca: “Una persona cambia ordinanza in 24 ore? Una schizofrenia, non si capisce”

Continua la guerra fredda tra Vincenzo De Luca e Luigi De Magistris, a colpi di dichiarazioni taglienti. L’ultima stoccata arriva dal Sindaco di Napoli, che ai microfoni di Radio RAI ha attaccato le ultime decisioni del Governatore della Campania.

“Ordinanze? Una schizofrenia che non si capisce. Prima parla Conte, poi De Luca decide che si può correre e poi ancora fa dietrofront. In 24 ore una persona cambia ordinanza, come può succedere ciò?

Se si guardano gli orari, non ci vuole uno scienziato per capire che la gente si riverserà in strada in quel lasso di tempo dopo due mesi di prigionia”.