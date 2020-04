Ordinanza fake, De Luca accusa: “Ennesima bufala, fenomeno da irresponsabili!”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha denunciato l’ennesima ordinanza fake circolata sul web. Di seguito il comunicato:

“Ennesima falsa ordinanza, perfettamente contraffatta su carta intestata della Regione Campania, che in queste ore sta girando in rete e sugli strumenti di condivisione digitale. Provvederemo a segnalare alla Polizia Postale anche questa ennesima bufala. È preoccupante che in un momento così delicato continuino a circolare molte, troppe fake news. Sono azioni di grande irresponsabilità. Vi invitiamo a seguire soltanto le comunicazioni che arrivano dal Governo, dal Ministero, e per quanto concerne la Regione Campania, dal sito istituzionale, dal Burc e dalle nostre pagine social ufficiali che stiamo utilizzando per tenervi costantemente e puntualmente aggiornati in tempo reale sui provvedimenti attuati a tutela della salute di tutti i cittadini e per contenere gli effetti sanitari ed economici causati dall’emergenza COVID-19”.