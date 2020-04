Altro che plexiglass, dal Cilento arriva un’idea rivoluzionaria per l’estate

Ci si prepara a un’estate diversa dal solito, un’estate fatta perlopiù da distanze. Anche sulle spiagge, negli stabilimenti balneari, ci si dovrà adeguare ed evitare quanto più possibile gli assembramenti.

In origine si era parlato della possibilità di installare dei divisori in plexiglass tra gli ombrelloni. Un’idea però tramontata sul nascere, anche per una questione di salute. Dal Cilento, allora, è partita un’idea rivoluzionaria per garantire il distanziamento sociale.

Si tratta di andare a montare una struttura in legno, circondata da teli in juta o PVC. L’idea è di due architetti campani, Daniele Saturno e Fabrizio Scattaretico e della brand manager Francesca Coppola. La soluzione si chiama “Sablo” ed è previsto per gli stabilimenti balneari un manuale in stile Ikea.

Le foto: