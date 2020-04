PLAYOFF NAPOLI – La ripresa della Serie A resta in bilico. Il nuovo decreto varato dal governo permette la ripresa degli allenamenti di gruppo, essenziali per le squadre di calcio, a partire dal 18 maggio. Ovviamente servirà un periodo di ritiro prima della ripresa e quindi è verosimile pensare che il campionato non cominci prima di giugno.

La UEFA ha fatto già sapere che i tornei dovranno obbligatoriamente terminare entro il 3 agosto, ragione per cui pensare di finire il campionato in tempo sta iniziando a diventare sempre più improbabile. Ecco perché sta lentamente prendendo corpo l’idea di disputare i playoff in Serie A. L’edizione odierna di Repubblica rivela come la formula al vaglio veda attualmente coinvolte le prime 6 formazioni dell’attuale classifica (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma e Napoli. Ndr).

Playoff in Serie A, la reazione in casa Napoli

In casa Napoli – si legge sul quotidiano – l’idea di disputare i playoff, e rientrare improvvisamente in corsa per la lotta scudetto, non dispiace affatto. Sia De Laurentiis che Gattuso sarebbero contenti. In ogni caso il Napoli accetterà serenamente ogni decisione.

Infine, racconta sempre Repubblica, lo stesso presidente del club azzurro avrebbe espresso alcune perplessità sul protocollo per la ripresa degli allenamenti. Il Napoli ha presentato otto obiezioni al protocollo, segno di come la salute dei calciatori sia il pensiero primario della società.