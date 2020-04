NAPOLI SERIE A – Il calcio italiano è al centro di un incerto braccio di ferro: Governo e Coni sono propensi a sospendere momentaneamente mentre la UEFA e la FIGC sono favorevoli ad un ritorno in campo. L’edizione odierna de La Repubblica ne parla: “Dal caos inizia a emergere una soluzione di compromesso, quella del ricorso a play- off e play- out, che avrebbe il duplice effetto di metter fine all’ imbarazzante situazione di stallo e di fare indirettamente contento il Napoli”.

Il club azzurro è aperto con serenità ad ogni ipotesi, scrive il quotidiano: è forte della sua solidità economica. Il presidente sa di essere in una condizione di forza rispetto ai suoi colleghi, sia di quelli che sono obbligati a riprendere il campionato per non rischiare il crac economico, sia di quelli che invece sperano di chiudere anzitempo la stagione per evitare di finire in B. Grazie alla solidità dei suoi conti, il Napoli si può permettere di rimanere alla finestra, in attesa di sviluppi.

SERIE A NAPOLI, ADL TEME PER LA CONDIZIONE FISICA DEI SUOI GIOCATORI

“De Laurentiis preferirebbe in cuor suo che il campionato riprendesse, ma solo perché teme che un lunghissimo stop possa essere nocivo per la condizione fisica dei giocatori, in particolare quelli non più tanto giovani.

Ma Gattuso l’ ha già rassicurato in questo senso e anche per questo il Napoli si sta tirando fuori dalla bagarre in corso”.