Mertens-Napoli, rinnovo in stallo: il belga riflette, vuole più motivazioni

MERTENS NAPOLI – Il rinnovo di Dries Mertens continua ad essere in stallo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che la pandemia e la conseguente chiusura dell’attività sportiva non ha giovato ed ha allungato i tempi. “Come se le parti avessero approfittato dello stop per rifletterci. Ma certi silenzi pesavano. Da un lato Mertens ha ancora l’ ambizione di puntare a traguardi importanti e vuol capire se il Napoli sta costruendo per la prossima stagione una squadra che punti in alto” sono le parole della Rosea in merito al prolungamento del folletto belga.

L’attaccante del Napoli è incalzato da vari club, come Inter, Chelsea e Monaco. Non si tratta però di una scelta solo economica la sua, piuttosto di motivazioni, scrive il giornale. Dries sa che nei prossimi due anni guadagnerà cifre rilevanti: deve scegliere dove vorrà farlo.