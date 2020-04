Puok Burger Store, la denuncia: “I vigili non ci fanno aprire, centinaia di locali in tilt”

Prenota Puok Burger Store? No, non si potrà, a quanto pare. Era prevista per oggi la riapertura di diverse attività di ristorazione in Campania: ristoranti, pizzerie, paninoteche. La riapertura per il delivery food era prevista per le 16 di oggi 27 aprile, mentre per la riapertura dei locali si dovrà attendere almeno fino al 1 giugno.

PUOK BURGER STORE, LA DENUNCIA DEL PROPRIETARIO

Dal cuore di Napoli arriva una pesante denuncia sull’operato della Regione Campania in merito. A lanciarla è Egidio Cerrone, fondatore e proprietario di Puok Burger Store, punti vendita di Hamburger molto noti nella Regione. Due locali, uno al Vomero, a via Cilea, e un altro nel cuore della città, a Piazzetta Nilo, nei pressi di via Mezzocannone. La sua denuncia riguarda l’impossibilità di riaprire i punti vendita per il delivery: non per volontà sua, ma per una decisione dell’ultim’ora:

PRENOTA PUOK BURGER STORE, LEGGI ANCHE: LE DISPOSIZIONI IN MERITO AI BONUS ECONOMICI

“Stavamo per aprire alle 19 – dice in un videomessaggio su Facebook – eravamo pronti con i nostri rider. Si sono presentati i vigili e non ci hanno fatto aprire, proprio a noi che siamo fatti per il delivery! Può aprire solo la ristorazione, con questa decisione stanno mandando un tilt una città, in questi minuti non si sta capendo niente. Tutti i locali sono in attesa di ordini dall’alto, ci sono tanti rider che stanno aspettando in mezzo alla strada. De Luca, fai presto!”.

DELIVERY FOOD CAMPANIA

In settimana aveva fatto rumore la decisione di Gino Sorbillo, proprietario dell’omonima pizzeria a Via dei Tribunali. Sorbillo, dopo aver a lungo combattuto per dare il via al delivery food, ha poi rinunciato a riaprire.

Ha riaperto invece oggi la nota Pizzeria Porzio, a Pianura, dedicando la sua prima pizza dopo il lockdown ad un cliente “speciale”: Vittorio Feltri (IL VIDEO)

Non si puo far organizzare tutti e creare il caos mezzora prima 🙏 Gepostet von Puok Burger Store am Montag, 27. April 2020