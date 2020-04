Pavoletti e i rimpianti di Napoli: “Avrei voluto segnare, mi dispiace: almeno mi sono divertito”

PAVOLETTI NAPOLI – A CasaSkySport è intervenuto, come ospite del giorno, Leonardo Pavoletti. L’ex azzurro ha raccontato un aneddoto e scherzato con un video-messaggio di Decibel Bellini. Lo Speaker del Napoli ha esordito raccontando un episodio particolare di Dimaro:

“Ricordo a Dimaro cercavo di caricare la piazza prima di presentare la squadra. Gli avevo detto che mi serviva una mano e che l’avrei coinvolto. Non voleva farlo, non gli andava. Io ero disperato non sapevo come fare. Inizia la serata, entusiasmo alle stelle, lo presento, la gente urla il suo nome. L’ho chiamato, la gente lo ha osannato e poi è entrato ed è nato il balletto” .

PAVOLETTI NAPOLI, IL RICORDO

Ha risposto Pavoletti: “È stata una delle scene più belle a Napoli, almeno sul palco mi sono divertito. Ho una grande amicizia con Mertens, mi sembrava un modo per giocare con lui. Magari si potrebbe fare un Pavoletti-day, su per giù i miei goal durano 10 minuti, magari anche cinque”.

Napoli? Mi dispiace molto, mi sono trovato benissimo. Sono arrivato in un momento della mia carriera giusta ma venivo da un infortunio. Higuain aveva fatto il record, Milik era partito bene, mi sono trovato a rincorrere una forma fisica in una piazza grande e che non aspetta. Ho il rimpianto di non aver mai segnato”.

Il ballo a cui fa riferimento Decibel Bellini è quello inscenato a luglio 2017 durante la presentazione della squadra. Pa-vo-lo-so era il ritmo che scandiva il passo di danza. In azzurro Pavoletti è rimasto metà stagione da gennaio a giugno 2017, senza mai incidere realmente. L’esplosione di Mertens, alcune partite cestinate e il ritorno di Milik dall’infortunio ne ridussero notevolmente lo spazio in azzurro. A Cagliari, nelle ultime stagioni, è rinato, prima di due gravi infortuni che ne hanno condizionato pesantemente il minutaggio nell’ultima annata.